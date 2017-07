Claudia vlucht voor bosbranden in Zuid-Frankrijk: 'We wilden geen risico nemen'

RAMATUELLE - Dikke rookwolken, een rode gloed en overscherende blusvliegtuigen. Claudia Vesters uit Den Bosch is getuige van de felle bosbranden die momenteel in Zuid-Frankrijk woeden. Samen met haar man en zoon zit Claudia op camping Les Tournels in Ramatuelle.

Als we met haar bellen, horen we op de achtergrond een sterke wind. Die wind is samen met de droogte de oorzaak van talrijke bosbranden in het populaire vakantiegebied. Maandag was de camping waar Claudia verblijft in rep en roer.

“De camping ligt op een berg in een bosrijk gebied. We zagen dikke rookwolken en er vlogen blusvliegtuigen over. Het leek alsof het heel dichtbij was en er ontstond lichte paniek.”

Noodspullen

Claudia zag al snel dat serieus was. Veel campinggasten maakten aanstalten om te vertrekken. “Onze buren zetten de kinderen in de auto en zijn gegaan. Zeker de helft van de camping had de auto al buiten de poort staan. Wij hebben ook noodspullen in de auto gelegd. Ik vond het wel eng, zeker toen het donker werd.”

Enkele wegen in de buurt van de camping waren afgesloten. Overal reden brandweerwagens. “Ze controleerden ook op de camping. Het voelde niet fijn. We wilden geen risico nemen en besloten om de rest van de dag naar Saint-Tropez te gaan. Daar was het veilig.”

In auto geslapen

Na het noodgedwongen uitstapje keerden Claudia en haar gezin maandagavond terug op de camping. “Iedereen was heel alert. We hebben ’s nachts in de auto op de parkeerplaats geslapen. Dat deden meer mensen. Op een gegeven moment viel de stroom nog uit. Bleek achteraf dat de stroom uit voorzorg was afgesloten.”

Dinsdag vlogen nog steeds blusvoertuigen over het gebied. Daarna verdwenen de rookwolken. De meeste campinggasten waren toen weer terug. Het Bossche gezin zit nog anderhalve week op de camping. “We zijn vrij nuchter en genieten gewoon van onze vakantie, maar hebben wel afspraken gemaakt wat we doen als er weer problemen zijn.”



Evacuaties

Door een nieuwe bosbrand in Zuid-Frankrijk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeker 10.000 bewoners en toeristen geëvacueerd. Mensen moesten hun huizen en campings verlaten.