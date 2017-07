Fans Helmond Sport mogen geen vuurwerk afsteken

HELMOND - Een groep supporters van Helmond Sport wil in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk afsteken op het terrein van de club. Deze actie staat om klokslag twaalf uur middernacht gepland, maar de voetbalclub heeft er een stokje voor gestoken. Er is namelijk geen vergunning aangevraagd.

De Helmondse fans willen met het afsteken van vuurwerk het 50-jarig bestaan van de club vieren. De club laat in een reactie weten deze actie te waarderen, maar dat hiervoor vergunningen nodig zijn. Die zijn niet aangevraagd en de club is bovendien niet betrokken bij de plannen.



"Aangezien Helmond Sport verantwoordelijk is voor het eigen terrein kunnen wij de activiteiten die gepland staan rondom het stadion niet toestaan en zullen we dit ook moeten handhaven", laat de club weten.



November

In november wordt het 50-jarig jubileum gevierd. Dan vinden er diverse activiteiten plaats, waarbij ook de supporters betrokken zijn.