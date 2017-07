Dader bekent, duw van trap fietsenkelder was zonder reden

TILBURG - Een 24-jarige Tilburger heeft bekend dat hij een toen 25-jarige plaatsgenoot van de trap op de Heuvel in Tilburg heeft geduwd. Het slachtoffer werd de fietsenkelder in geduwd en raakte ernstig gewond. De dader kon niet uitleggen waarom hij duwde. Er was geen concrete aanleiding.

In de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei werd de politie rond vijf uur naar de fietsenkelder in de Tilburgse binnenstad geroepen. Ooggetuigen hadden gezien dat er iemand was geduwd en zagen het slachtoffer bewusteloos onder aan de trap liggen.



Lees ook: Van trap fietsenkelder 'gegooid', Tilburger (25) bewusteloos



Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en was dagenlang niet aanspreekbaar. In Bureau Brabant deed hij zijn verhaal en riep hij getuigen op zich te melden. Na onderzoek kwam de politie uit bij de 24-jarige Tilburger. Hij bekende en zit vast.