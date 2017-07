Duitse voetbalvrouwen verblijven in 'unaussprechbare Ort' Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - De Duitse voetbaldames zijn neergestreken in Sint-Michielsgestel voor WEURO 2017. Ze trainen en slapen in het ‘mooie en idyllische’ dorp. Maar hoe je het nu toch uitspreekt? Daar hebben de Duitsers wel wat moeite mee, blijkt uit een uitzending van Fernsehgarten op ZDF.

De presentatrice kondigt een sportverslaggeefster aan die in het ‘unaussprechbare Ort’ is. Collega Katja waagt zich ook niet aan de uitspraak. Zij laat een briefje zien met de spelling van Sint-Michielgestel en laat het weer aan de presentatrice over, die dan toch een poging doet. Twee ‘deskundigen’ geven uiteindelijk uitsluitsel en doen het voor.



De gemeente Sint-Michielsgestel is wel blij met de aandacht. ‘Na deze hilarische uitzending Fernsehgarten op de ZDF beroemd in heel Duitsland’, laat ze trots weten op Facebook.Het Duitse vrouwenelftal verblijft in De Ruwenberg in het dorp. De voetballers trainen op het veld van RKVV Sint-Michielsgestel. Voorlopig zit de ploeg er nog wel even. De Duitsers wonnen dinsdagavond van Rusland met 0-2 en zijn door naar de kwartfinales.We voelen ons super comfortabel hier", zei speelster Sara Däbritz tijdens een persconferentie, waar de Süddeutsche Zeitung bij was. "We zijn zo vriendelijk ontvangen door iedereen, de mensen hier zijn echt leuk."