Jeffrey Herlings kijkt kritisch in de spiegel

Jeffrey Herlings in actie in de MXGP. (Foto: VI Images)

ELSENDORP - Jeffrey Herlings is kritisch over zijn prestaties dit seizoen. De MXGP-coureur uit Elsendorp staat derde in het klassement om het wereldkampioenschap, maar hij kan er niet van genieten. Hij vindt dat hij steeds te veel laat liggen bij de start.

"Ik weet niet wat ik nog extra moet proberen bij de start", schrijft hij op zijn website. "Het is gewoon iets wat ik beter moet doen. We hebben de beste motor." In Loket, afgelopen weekeinde, liet Herlings naar eigen zeggen door de slechte start de zege liggen. "Ik moest van buiten de top tien terug naar voren komen."



Inhalen kan Herlings trouwens als de beste, zo bewijzen onderstaande beelden (van afgelopen weekeinde).



In het WK-klassement staat Herlings dus derde. Hij heeft 418 punten. De nummer twee, Clement Desalle, is nog in te halen. Daar staat de Elsendorper 13 punten op achter. Klassementsleider is Antonio Cairoli met 523 punten. Het moet wel heel vreemd lopen, wil Herlings hem nog passeren."Het is lang geleden dat ik nog eens gewonnen heb", meent de Brabantse coureur. Begin mei won hij in Letland . Zijn enige zege dit seizoen. Een knappe prestatie, maar voor een veelvraat als Herlings te weinig.Hij heeft nu zijn zinnen gezet op de Grand Prix van Lommel over anderhalve week. "Daar is de start minder belangrijk. Hopelijk kan ik het daar waarmaken."