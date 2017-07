Prinses Beatrix bij onthulling sculptuur Anish Kapoor in Tilburg

TILBURG - Prinses Beatrix is op zaterdag 16 september aanwezig bij de onthulling van de zes meter hoge, stalen sculptuur van de Engelse kunstenaar Anish Kapoor bij museum De Pont in Tilburg. Ze woont ook de opening bij van de jubileumexpositie WeerZien in het museum, dat 25 jaar bestaat.

Het beeld van de wereldberoemde Kapoor komt voor museum De Pont te staan, dat het van verschillende partijen cadeau krijgt voor het jubileum. Tilburg is daarmee de eerste Nederlandse stad die een werk van Kapoor in de openlucht krijgt.



Kapoor is bij een breed publiek bekend van onder meer The Cloud Gate in Chicago, in de volksmond 'The Bean'. In de collectie van De Pont zitten al zestien werken van de in Bombay geboren Brit Sir Anish Kapoor (1954), naast werken van bijvoorbeeld Marlene Dumas, Ai Weiwei, Mark Wallinger en Bill Viola.



De expositie WeerZien toont onder meer kunstwerken die de afgelopen 25 jaar in bruikleen in De Pont te zien zijn geweest.