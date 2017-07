Man valt na aanrijding in slaap, harddrugs gevonden

WAALWIJK - Een 36-jarige man uit Waalwijk is woensdagmorgen in de Hoofdstraat tegen een geparkeerde auto geknald en vervolgens in slaap gevallen. Een buurtbewoner moest de man wakker maken.

De politie vond bij de man een zakje van 25 gram cocaïne. De Waalwijker gaf aan dat de cocaïne voor eigen gebruik was. Er is bloed bij de man afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed van drugs de auto bestuurde. Afhankelijk van deze uitslag wordt besloten of de man zijn rijbewijs moet inleveren.