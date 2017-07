Maakt Hirving Lozano donderdag zijn debuut voor PSV? [VIDEO]

EINDHOVEN - Het lijkt er niet op dat Hirving Lozano donderdag zijn officiële debuut maakt voor PSV. Trainer Phillip Cocu vertelde woensdagmiddag tijdens een persconferentie dat de Mexicaan fit is, maar nog wat opbouw en aanpassing nodig heeft. "Lozano is wat later aangesloten. We mogen van hem nog geen wonderen verwachten."

De 21-jarige Lozano sloot vorige week in Eindhoven aan. Hij wordt gezien als de belangrijkste aanwinst van PSV, deze zomer. Maar de Europa League-wedstrijd tegen het Kroatische Osijek, donderdagavond, komt dus waarschijnlijk te vroeg voor de buitenspeler.



Cocu noemde Osijek tijdens de persconferentie een ploeg met technisch vaardige spelers. "Ze hebben goede aanvallers en scorend vermogen. Veel mensen kennen de ploeg niet en zullen denken dat we ze wel even oprollen. Zo zie ik het niet. We zullen er vanaf de eerste minuut moeten staan."



Doelstelling in Europa

PSV wil dit seizoen overwinteren in de Europa League, zo vertelde de oefenmeester. "Dat zullen we stap voor stap moeten zien bereiken. Het spelen van Europese wedstrijden heeft altijd iets extra’s. Het is goed voor de uitstraling van de club en spelers leren er van. Heel positief dus."



Paul Post, PSV-watcher van Omroep Brabant, verwacht dat de Eindhovenaren niet al te veel moeite zullen hebben met Osijek. Volgens de sportjournalist is het spannender met wie PSV aantreedt in het duel tegen de Kroaten. Wie staan er bijvoorbeeld in de voorhoede, donderdagavond?



Omroep Brabant houdt je morgenavond online van minuut tot minuut op de hoogte van de Europa League-wedstrijd van PSV.