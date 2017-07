Bouwvakker valt 2,5 meter naar beneden bij werkzaamheden

HILVARENBEEK - Een bouwvakker is woensdagmorgen gewond geraakt nadat hij op de Varkensmarkt in Hilvarenbeek van een steiger was gevallen. Een collega schoot de man te hulp toen hij hem hoorde roepen.

De man was bezig met een renovatieproject aan het gebouw van het voormalige Likeur & Fris Museum. Door onbekende reden viel hij 2,5 meter naar beneden.



Twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.



De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.