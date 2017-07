Gynaecoloog die seks had met zwangere patiënte voor jaar geschorst

EINDHOVEN - Een 42-jarige gynaecoloog van het Amphia Ziekenhuis in Breda is voor een jaar geschorst omdat hij tijdens zijn opleiding seks had met een patiënte. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gegrond verklaard.

De man had de seksuele relatie met de vrouw toen hij in 2009 zijn opleiding deed in het Radboudumc in Nijmegen. De vrouw onthulde de affaire. Ze vertelde dat ze tijdens haar zwangerschap regelmatig seks met hem had. Vanwege een vruchtbaarheidsprobleem en sterke kinderwens waren de patiënte en haar partner bij de gynaecoloog in behandeling.



Schorsing

“Seksueel contact tussen een arts en een patiënt die elkaar hebben leren kennen in het kader van een geneeskundige behandeling, is niet geoorloofd'', aldus het college. De gynaecoloog is voor een jaar geschorst, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij een proeftijd van twee jaar.



De inspectie vond dat de arts de verleiding had moeten weerstaan en diende een klacht in. De gynaecoloog verklaarde dat hij was gezwicht voor het emotionele verhaal van de vrouw en haar avances.



Na zijn opleiding is de gynaecoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda gaan werken. Het verhaal is daar bekend. Naar eigen zeggen krijgt de gynaecoloog de volledige steun van zijn collega’s en de ziekenhuisdirectie.