"Het is flink aanpoten", topdrukte bij egelopvang

ROOSENDAAL - Het zijn drukke dagen bij de egelopvang in Roosendaal. Hele drukke, want het 'seizoen' is weer begonnen. "Er worden nu veel jonkies geboren, dus het is flink aanpoten", zegt Dré Scheeres.

Op dit moment verblijven er 24 egeltjes. "Dat is veel", zegt Dré, "en het is pas het begin van de piekperiode, die duurt tot september." In de opvang verzorgen Dré en zijn vrouw Conny de diertjes en ze laten ze aansterken. Daarna kunnen ze terug de natuur in.





Dré Scheeres begon de opvang zo'n twintig jaar geleden. "Egels hebben hele specifieke zorg nodig", legt hij uit. "Wij werken allebei veertig uur, en doen er dit dan naast. In de zomer is dat hard werken. Dan kom je thuis en kun je gelijk met de egels beginnen."De egels in de opvang zijn allemaal door mensen gebracht. "Laatst kwamen er mensen helemaal uit Hedel", legt Conny uit. "Wij zijn de enige egelopvang in heel Brabant, alles komt dus op ons neer."Dré wil mensen vooral op het hart drukken dat ze direct de egelopvang moeten bellen als ze overdag een egeltje zien. “Een egel die zich overdag laat zien, is ziek. En je moet daar snel bij zijn, want als er vliegen eitjes leggen op het egeltje gaat het mis. Dan wordt de egel van binnenuit levend opgegeten door de larven.”