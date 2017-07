Vrijgezelle vrouwen steken kaarsje aan bij Sint Anna: 'Als het iets oplevert is het mooi meegenomen'

MOLENSCHOT - Wie op zoek is naar een partner zoekt tegenwoordig vaak op een datingsite op internet. Maar in Molenschot, tussen Tilburg en Breda, komen vrijgezellen een kaarsje aansteken bij de kapel van Sint Anna. "Naar Sint Anneke voor een manneke", zo is het gezegde. Woensdag 26 juli is Sint Annadag, Maar zondag, als het kermis is in Molenschot, dan wordt pas echt grote drukte verwacht.

Een jonge vrouw uit Tilburg is samen met haar vriendin naar Molenschot gekomen om een kaarsje aan te steken in de kapel:"Mijn vriendin vond dat ik hierheen moest gaan. Ik verwacht er eigenlijk helemaal niets van, het is gewoon wel grappig, maar als het iets oplevert, is het mooi meegenomen".





Een vrouw uit Breda hoorde van een cliënt van haar werk dat ze naar Molenschot moest gaan om een kaarsje aan te steken bij de heilige Sint Anna. "Ik ben al heel lang alleen, dus ik dacht, waarom ook niet. Ik ben wel bijgelovig."Een ouder echtpaar komt op de fiets uit Oisterwijk."Ik kom hier ieder jaar", zegt de vrouw. "Ik ben gekomen voor een vrouwke voor mijn zoon en een manneke voor mijn dochter. Het heeft al eens resultaat gehad, maar dat was niet blijvend."Lang niet iedereen heeft behoefte om aan een verslaggever te vertellen waarom ze een kaarsje komen aansteken bij Sint Anna: "Een filmpje voor internet? No way!", zegt een jonge vrouw, nadat ze een kaarsje heeft aangestoken. Zondag als het kermis is in Molenschot, dan wordt het heel druk bij Sint Anna.