Muizenplaag teistert Jumbo Steenbergen, supermarkt op last van NVWA dicht

STEENBERGEN - De Jumbo Supermarkt aan het Floraplein in Steenbergen kampt met een muizenplaag en is voorlopig op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten.

De winkel wordt momenteel helemaal leeggehaald zodat een gespecialiseerd bedrijf de muizen woensdagavond kan verdelgen. Producten die door de muizen zijn aangevreten of waarvan het vermoeden bestaat dat ze zijn besmet, worden vernietigd.



Het Jumbo-filiaal heeft al langer overlast van muizen. Volgens medewerker Donny van der Zwart komen ze via kieren in de muren naar binnen. "Die scheuren worden nu allemaal dichtgemaakt".De supemarkt heeft zelf al geprobeerd de muizen te bestrijden, maar er is geen houden aan. "Op een gegeven moment hadden we er wel vijftig met een muizenklem gevangen. Daarmee dachten we de plaag onder controle te hebben."Dinsdag stond de NVWA op de stoep. Een klant had de toezichthouder gewaarschuwd. Achter een schap met producten kwamen opnieuw muizen tevoorschijn. Daarop werden zoveel mogelijk medewerkers opgetrommeld om de supermarkt leeg te halen.De bestrijding van de muizen gaat nog de komende dagen duren. Als er geen muis meer te bekennen is, wordt de supermarkt weer ingericht met nieuwe en verse producten. Naar verwachting kunnen de deuren maandag pas open.