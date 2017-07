Bestelbusje neemt afslag naar tankstation en vliegt spontaan in brand

SPRANG-CAPELLE - Het Shell-tankstation langs de A59 is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest. Een bestelbusje dat op de afrit naar het tankstation toe reed, was spontaan in brand gevlogen.

Achter in het bestelbusje lagen ook nog twee gasflessen, maar deze konden op tijd worden weggehaald. Vanwege het vuur werd het tankstation korte tijd ontruimd. Na het blussen kon deze weer open.



Of er gewonden zijn gevallen, is onbekend.