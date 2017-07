Een gewaarschuwd PSV telt voor twee, in Europa gaat het weleens mis

EINDHOVEN - PSV begint donderdagavond aan het Europese seizoen met een wedstrijd tegen het Kroatische Osijek. Op papier zou deze klus geen enkel probleem mogen opleveren voor de Eindhovenaren, maar in het verleden gingen Nederlandse clubs nogal eens de mist in tegen kleintjes. De meest dramatische Europese uitschakelingen aller tijden, van Nederlandse clubs, hebben we hieronder verzameld.

1970

Feyenoord won in 1970 de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Het seizoen erop begon de titelhouder tegen het nietige UT Arad uit Roemenië. In De Kuip werd het 1-1, de wedstrijd bij Arad bleef 0-0. Voor Feyenoord was de Europese campagne na één ronde dus alweer voorbij.



In 1971, 1972 én 1973 won Ajax de Europa Cup 1. Aan het seizoen 1973/1974 zal niemand in Amsterdam met plezier terugdenken. Het Bulgaarse CSKA Sofia schakelde Ajax al in de achtste finale uit. Ajax won thuis met 1-0, maar kreeg in Sofia met 2-0 klop.Het nietige SK Brann, uit het Noorse Bergen, verpeste in 1996 de Europese campagne van PSV. In Bergen wonnen de Noren met 2-1 door treffers van Mons Ivar Mjelde. In het Philips Stadion kwam PSV met 0-2 achter, René Eijkelkamp en Boudewijn Zenden maakten er 2-2 van. Maar verder kwamen de Eindhovenaren niet. Einde Europees avontuur.FC Utrecht probeerde in 2013 via een kwalificatietraject de Europa League te bereiken. Als eerste tegenstander kwam het Luxemburgse FC Differdange 03 uit de bus. Het had op papier haast niet makkelijker gekund. Het ging namelijk niet eens om de kampioen van Luxemburg. In Differdange verloor Utrecht met 2-1, in de Domstad kon dit niet meer goed worden gemaakt. Daar werd het 3-3, waardoor de Utrechters met het schaamrood op de kaken afdropen.Azerbeidzjan is niet bepaald een voetballand met een rijke historie. FC Twente nam het in de voorronde van de Europa League in 2014 op tegen FK Qarabag. Het bleef 0-0 in Azerbeidzjan, waarna de return in Enschede in 1-1 eindigde. Niet Twente, maar het nietige Qarabag stroomde door naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Ongelooflijk, maar waar.