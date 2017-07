Alcoholist met losse handjes mag drie jaar niet drinken

DEN BOSCH - Een 43-jarige Eindhovenaar mag van de rechter de komende drie jaar niet drinken. De maatregel werd opgelegd, omdat de verdachte in Eindhoven binnen een jaar vier keer iemand mishandelde nadat hij had gedronken. Het opleggen van een alcoholverbod komt volgens een woordvoerder van de rechtbank niet heel vaak voor.

De Eindhovenaar kreeg ook een gevangenisstraf opgelegd van tien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het ging steeds weer mis met de Eindhovenaar, zo sloeg hij in augustus vorig jaar iemand in het gezicht. Twee maanden later schopte hij een voorbijganger in zijn buik en tegen zijn hoofd. Een ander sloeg hij in zijn nek en afgelopen maart sloeg hij een vrouw in haar gezicht.

Na de eerste mishandeling verzette hij zich bij zijn aanhouding waardoor een agent gewond raakte aan zijn been.

'Sociale manier'

In de rechtbank gaf de verdachte aan dat hij beseft dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij kan alcohol niet op een 'sociale manier nuttigen', zo bleek. Ook zei hij in te zien dat hij helemaal niet meer moet drinken om te voorkomen dat hij zich opnieuw gewelddadig gaat gedragen.

Om in de gaten te houden of de man zich houdt aan het alcoholverbod moet hij in zijn proeftijd van drie jaar meewerken aan alcoholtesten wanneer de reclassering dit nodig vindt. Ook moet hij zich melden bij een verslavingskliniek.