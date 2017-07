Zieke zwanen door botulisme in Breda: 'We kunnen helaas niets meer doen'

BREDA - De gemeente Breda kan niets doen aan de zieke zwanen die lijden aan botulisme in de vijver van het Bredase Brabantpark. Dat zegt een woordvoerder na boze meldingen over de zieke dieren.

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt, kan zich snel vermenigvuldigen als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer watertemperatuur boven de twintig graden stijgt.



“Samen met het waterschap worden kadavers opgeruimd, maar de nog levende dieren worden niet weggehaald”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “We proberen zieke dieren te helpen, maar zeker als de jonge zwanen eenmaal besmet zijn, zijn ze niet meer te redden en kunnen we er helaas niets meer doen.”Waterschap Brabantse Delta voegt er aan toe dat de zwanenfamilie niet wordt weggehaald om te voorkomen dat een andere groep zwanen hun plek inneemt. "De vijver is een populaire plek voor zwanen. Door de huidige dieren er te laten zitten, hopen we verdere verspreiding van botulisme te voorkomen."