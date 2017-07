Schrijft Chris Froome na de Tour de France ook de Acht van Chaam op zijn naam?

CHAAM - Om kwart voor zeven wordt het startschot gegeven voor de 79ste editie van de Acht van Chaam. Het wielercriterium heeft dit jaar drievoudig Tourwinnaar Chris Froome weten te strikken. En dat was een geluk bij een ongeluk, want eigenlijk had de organisatie Marcel Kittel vastgelegd. De Duitse sprinter viel echter in een van de laatste dagen van de Tour en is nog niet fit genoeg om te fietsen.

“Toen kwam er geld vrij om een andere topper te contracteren. Chris Froome stond hoog op het verlanglijstje en gelukkig was er genoeg budget om hem te betalen. Het is het enige criterium waar Froome in Nederland aan de start komt”, vertelt verslaggever Maarten van den Hoven vanuit Chaam.



Ook Timo Roosen uit Goirle en Koen de Kort uit Liempde nemen ook deel aan de Acht van Chaam.