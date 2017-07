Kees-Jan sprong van zijn racefiets om Manon ten huwelijk te vragen bij Acht van Chaam

CHAAM - Het zal even schrikken zijn geweest voor Manon de Graaf (32). Zij stond haar vriend Kees-Jan Stoffelen (27) aan te moedigen, die aan de Funklasse van de Acht van Chaam meedeed. Een moment later was hij opeens haar aanstaande man, want Kees-Jan ging opeens op z’n knieën voor haar.

“Ze heeft ja gezegd”, vertelt Kees-Jan vrolijk aan Omroep Brabant. “Ik kom uit Chaam en we gaan ook ieder jaar naar de Acht van Chaam. Ik deed mee aan de wedstrijd en mijn vriendin stond met vrienden van ons te kijken langs de kant.”



Hij sport veel, Kees-Jan. “En ik ben ook behoorlijk fanatiek, dus toen ik in ronde vier opeens van mijn fiets af stapte stonden mensen wel verbaasd te kijken. Ze dachten dat ik pech had.” Maar een paar mensen zaten in het complot, waaronder zijn broer. “Hij gaf mij de ring aan en toen ben ik op mijn knieën gegaan."



'Die zag ze niet aankomen'

En het antwoord was een volmondig ‘ja’. “Die had ze niet aan zien komen, zeker niet tijdens de wedstrijd. Ze was in tranen, we waren heel erg blij”, vertelt Stoffelen. “Het was echt geslaagd.”



Voor de winst in de wedstrijd is hij vandaag dus niet gegaan, maar het voelt wel als winnen. “De laatste ronde ben ik toch nog even opgestapt om symbolisch te finishen. Maar de echte symbolische gedachte erachter was natuurlijk dat ik af zou stappen omdat m’n meisje echt op nummer een staat voor mij.”



Ze zijn samen al acht jaar samen gelukkig, zegt Kees-Jan. Nu was het tijd voor de volgende stap. De foto werd op Facebook geplaatst, waarna ze werden overspoeld met felicitaties. En nu? “Snel het dorp in, feestvieren. We gaan er wel een paar op drinken vanavond.”