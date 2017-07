12,500 dobberende eendjes, maar één is de snelste

TILBURG - 12.500 badeendjes dobberden woensdag over de Piushaven in Tilburg tijdens de beroemde badeendenrace. Met deze race haalt de organisatie geld op voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat fonds helpt zieke kinderen en hun ouders.

De race verliep moeizaam, aangezien de eendjes maar wat rond bleven dobberen. Na een uur begon het peloton toch wel wat te spreiden en ontstond er een kopgroep. Mensen konden op hun gemak aan de zijlijn meelopen met de eendjes, maar het was moeilijk te zien welk eendje van wie was.Deelnemers mochten voor een bedrag een eendje adopteren. De snelste badeend, die de 300 meter in anderhalf uur wist af te leggen (0,45 km/u), was van Tilburger Wil Koenraad. “Maar het belangrijkste is het opgehaalde bedrag voor Ronald McDonald Kinderfonds: 21,500 euro”, vertelt organisator Sander Oord enthousiast. “Daar mogen we met zijn allen erg trots op zijn.”