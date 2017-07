Kun je als klant van de voedselbank naar de Tilburgse kermis? 'De grootste, maar ook de duurste'

TILBURG - De kermis is een volksfeest voor iedereen, en dus moeten ook arme mensen er terecht kunnen. Dat vindt Linda Oerlemans, raadslid voor de politieke partij Voor Tilburg en vrijwilliger bij de voedselbank. Ze organiseerde woensdag een gratis kermismiddag voor kinderen van wie de ouders klant zijn van de voedselbank.

Ascha Munninghoff is zo iemand: “De Tilburgse kermis is de grootse, maar ook de duurste. En wij wonen in Tilburg, maar kunnen het ons niet veroorloven". Maar vandaag wel. Met haar zoontje Jayvaro kan ze een hele middag naar de kermis.

Een week geld

131 gezinnen bij de voedselbank konden een envelopje ophalen met gratis kaartjes voor attractie een hapje en een drankje. De kaartjes zijn gesponsord door de gemeente en door kermisexploitanten en de horeca. Een uitkomst voor Ascha. “Je kunt ook niet met een kind in een attractie gaan en dan weer naar huis. Dan kun je beter wegblijven”, zegt Ascha. Volgens haar is de kermis zo duur, dat je er zo je weekgeld doorheen draait.

Linda Oerlemans vindt het initiatief voor herhaling vatbaar. Nu was het alleen voor kinderen tot 13 jaar. Hopelijk krijgen we volgend jaar nog meer steun, zodat we ook de pubers tot 18 jaar kunnen laten meedoen.

Jayvaro glundert ondertussen van oor tot oor in de draaimolen: “Ik vind het geweldig!”