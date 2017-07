Powerliftster Ielja Strik over vierde plek: 'Ik ben nu gewoon naar de klote'

CUIJK - Ze was al eerder wereldkampioen, Europees kampioen en Nederlands kampioen, maar woensdag kon powerliftster Ielja Strik uit Cuijk voor het eerst goud winnen op de World Games. In Polen greep ze echter naast het podium en werd vierde. “Het was gewoon niet mijn dag”, aldus Strik kort na de bekendmaking van de uitslag.

''Als ik een topwedstrijd heb gedraaid en ik word vierde dan is dat nu eenmaal zo”, vertelde Strik in een interview afgelopen weekend. ”Ik hoop in ieder geval op een medaille, maar als het dan goud wordt, nou dan zullen jullie dat horen in Brabant ook.'' Helaas pakte het woensdag in Polen anders uit voor de powerliftster.



“Er ging iets fout bij mijn kniebuiging tijdens de warming-up”, vertelt ze geëmotioneerd. “Op een gegeven zie je dat je geen derde meer kan worden. Dan is het moeilijk om er nog van te kunnen genieten.”



De problemen met haar knie waren niet de enige tegenslag. Strik kende een vervelende voorbereiding met veel medische tegenslagen. Ze lag zelfs een tijdje in het ziekenhuis.



Laatste World Games

Dit waren de vierde World Games voor Strik, maar het zouden ook zomaar haar laatste kunnen zijn. “Ik ben gewoon naar de klote”, aldus de 44-jarige powerlifter. “Ik heb me helemaal uit de

naad gewerkt.”