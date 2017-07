Oppermachtige Michael van Gerwen wint in Blackpool, Phil Taylor is tegenstander in kwartfinale

BLACKPOOL - Een oppermachtige Michael van Gerwen is met speels gemak doorgedrongen tot de kwartfinale van de World Matchplay in Blackpool. Van Gerwen won tegen de Australiër Simon Whitlock afgetekend met 11-3.

In de kwartfinale speelt Van Gerwen vrijdagavond tegen Phil Taylor. De ervaren rot Taylor won eveneens met 11-3 van Van Barneveld.

Van Gerwen had geen kind aan de Australiër Simon Whitlock. Na het eerste gedeelte van de wedstrijd stond de inwoner van Vlijmen met 4-1 voor. Het tweede gedeelte was een kopie van het eerste bedrijf. In hoog tempo liep 'MvG' uit naar 8-2. In de slotfase van de wedstrijd was het gebrek aan concentratie een grotere tegenstander voor Van Gerwen dan de Australiër.



Michael van Gerwen kan de World Matchplay voor het derde jaar op rij winnen. In de eerste ronde walste 'MvG' al over Stephen Bunting, 10-4. Ook tegen Whitlock was Van Gerwen met een 11-3 overwinning superieur.

Van Gerwen heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd op de World Matchplay. De indrukwekkende statistieken zijn daar nog het beste bewijs van. De meest bijzondere hebben we, met dank aan @PremiumDartData, op een rij gezet.



