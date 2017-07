Auto raakt van de weg op A16, vrouw zwaargewond naar ziekenhuis

BREDA - Op de A16 bij Breda is woensdagavond een vrouw met haar auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Een traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen. De trauma-arts begeleidde het slachtoffer in de ambulance die met spoed naar het ziekenhuis is gereden.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Voor zover bekend was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.