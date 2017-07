Gebied rond plas in Budel-Dorplein afgesloten na verdrinking Belg

BUDEL-DORPLEIN - Het gebied rond waterplas De Hoort in Budel-Dorplein wordt afgesloten. Dit gebeurt nadat eind mei een 37-jarige zwemmer uit België in de plas verdronk. Zwemmen mocht al niet in het water, maar dit gebeurde toch vaak.

Eigenaar van de plas, zinkfabrikant Nyrstar, gaat het gebied rond de plas uit veiligheidsoverwegingen nu volledig afsluiten. Vanaf 7 augustus begint het bedrijf met het plaatsen van hekken en ook wordt het hek op plekken waar dit al stond gerepareerd.



Van zonsopgang tot zonsondergang konden wandelaars nog terecht in het gebied rond de plas. Wanneer alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn, zijn ook zij er niet meer welkom.