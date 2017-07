Robotvoetballers TU/e beginnen WK in Japan met twee klinkende overwinningen

EINDHOVEN/NAGOYA - De sterren van Tech United, het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit in Eindhoven, zijn het WK in Japan uitstekend begonnen. De eerste twee wedstrijden werden glansrijk gewonnen. De Eindhovense robots kregen geen goal tegen, terwijl Arjen Robot, Robotinho en hun maten goed op schot waren.

Met 8-0 en 12-0 werden tegenstanders FalconsRobocup en NuBot opzij gezet.



Vanaf zes uur donderdagochtend, Nederlandse tijd, speelt Tech United het derde duel. De wedstrijd tegen het Portugese Cambada is via een livestream te volgen. Het is een spannend duel. Bij rust is de stand nog 0-0.Het team van de TU/e verdedigt in Nagoya de wereldtitel. Voordat het team afreisde naar Japan gaf teamcaptain Lotte de Koning vetrouwen te hebben in een goed resultaat. Ze vertelde dat het Eindhovense team vooral heeft gewerkt aan de verdediging en ook aan het passend vermogen.