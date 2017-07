Topstukken Rembrandt en Picasso naar Van Abbemuseum in Eindhoven

EINDHOVEN - Schilderijen van onder meer Rembrandt en Picasso gaan vanaf 4 oktober op tournee door Nederland. De schilderijen komen tijdelijk ook in het Van Abbemuseum in Eindhoven te hangen. Dit in een zogenoemde pop-uppresentatie.

De tien topstukken die dus onder meer naar Eindhoven komen, komen uit de collecties van Het Kröller-Möller Museum in Otterlo, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag. Behalve om werken van Rembrandt en Picasso gaat het ook om schilderijen van Appel, Steen en Monet.

De selectie reist van 4 oktober tot en met 25 maart door het land. Het gaat onder meer om De burgemeester van Delft en zijn dochter van Jan Steen, Portret van een oude man van Rembrandt, Molens bij Zaandam van Monet en Petite chouette van Picasso.

Waar te zien?

Wanneer de topstukken precies in het Van Abbemuseum te zien zijn, is nog niet duidelijk.

De topstukken zijn niet alleen in Eindhoven te zien, maar ook in het Mauritshuis in Den Haag, het Fries Museum in Leeuwarden, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, het Kröller-Möller Museum in Otterlo en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.