Meerderheid raad Best heeft volledig vertrouwen in burgemeester Van Aert

BEST - Een meerderheid van de gemeenteraad van Best twijfelt niet aan de integriteit van burgemeester Anton van Aert. Dat heeft die meerderheid woensdagavond uitgesproken in een besloten vergadering.

Van Aert ligt onder vuur. Nu de vraag aan de orde is of hij een tweede termijn als burgemeester in zal gaan heeft hij te kennen gegeven dat hij weer permanent in zijn huis in buurgemeente Boxtel wil gaan wonen.



Hypotheekrente

Van Aert heeft een appartement in Best, maar hij heeft ook zijn huis in Boxtel aangehouden. Hij wil zijn appartement opzeggen en weer permanent in Boxtel gaan wonen. Van Aert heeft zich ook niet als inwoner van Best laten inschrijven, zodat hij zijn recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn huis in Boxtel kon behouden. Dat kan alleen als je in dezelfde plaats staat inschreven als waar het huis staat waarvoor je hypotheekrente kunt aftrekken.



Een aantal gemeenteraadsleden stelt nu de integriteit van Van Aert ter discussie. Zij vinden dat hij uit zichzelf had moeten vertellen dat hij zich niet in Best heeft laten inschrijven. Een gemeenteraad kan een burgemeester toestaan dat hij in een andere gemeente woont, maar dat is in Best nooit eerder onderwerp van gesprek geweest tot het moment dat Van Aert zelf aan gaf dat hij graag weer permanent in Boxtel wil gaan wonen. Eén ding staat vast: Van Aert zelf wil graag verder als burgemeester van Best.



Volgens een persbericht heeft een meerderheid van de gemeenteraad afstand genomen van de integriteitskwestie.



Volledig vertrouwen

Waarnemend voorzitter van de raad Paul Gondrie: ‘Tijdens de besloten raadsvergadering is volop gelegenheid geweest voor alle partijen en de burgemeester om met elkaar formele en informele vragen en standpunten te behandelen rondom de huisvesting van de burgemeester, de in de media gevoerde integriteitsdiscussie en de wederzijdse communicatie. Een aanzienlijke meerderheid van de aanwezige raadsleden heeft volledig vertrouwen in de integriteit van burgemeester van Aert. Voor hen staat de integriteit van de burgemeester niet ter discussie. Voor enkele aanwezige raadsleden geldt dit nog niet”.



De kwestie van de huisvesting van de Bestse burgemeester komt opnieuw aan de orde tijdens een openbare raadsvergadering in augustus.