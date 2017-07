'Vur welleke club bende gai?', 50ste verjaardag Helmond Sport toch gevierd met vuurwerk

HELMOND - Het is feest in Helmond! Helmond Sport is vijftig jaar geworden. Een groep supporters van Helmond Sport heeft in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk afgestoken om het jubileum van de club te vieren.

Midden in de nacht kwamen de supporters bij elkaar in de buurt van Stadion de Braak. De club had eerder aangegeven dat het niet de bedoeling was dat dit op clubterrein gebeurde. Ze waardeerden de actie, maar lieten weten dat er een vergunning voor nodig is. Die was er niet.



De supporters lieten zich daar niet door tegenhouden. Met een groepje zijn ze toch samengekomen. Niet op het sportpark, dat zat op slot. Wel vlakbij. Er werd vuurwerk afgestoken, er werden liedjes gezongen. De politie hield een oogje in het zeil, maar het was niet nodig om in te grijpen.



"Alles onder een gemoedelijke sfeer", schrijft de supportersvereniging. "Nadat het vuurwerk op was, werden er onder de tribune nog wat groepsfoto's gemaakt en gezongen. Tegen half een keerde de rust terug op Sportpark de Braak. Nadat de politie was bedankt ging men huiswaarts. Ook in Helmond is donderdag een werkdag!"

Daarna vertrok iedereen, waarschijnlijk naar bed toe. Om nog één nachtje te slapen en vandaag te vieren dat Helmond Sport weet waar de mosterd gehaald wordt.Helmond Sport geeft aan niet te veel te willen focussen op de supportersactie van vannacht. "Vandaag vieren we gewoon feest. Met de hele club en met alle supporters zijn we vandaag vijftig jaar geworden. Voor ons is iedereen gelijk en mag ieder het feestje op zijn eigen manier vieren", zegt een woordvoerder. Hij wijst erop dat Helmond op 10, 11 en 12 november een jubileumweekend organiseert waarbij het feestje nog eens goed gevierd wordt.