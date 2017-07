Vastgebonden man nog niet gevonden, tipgevers noemen wel namen

BERGEN OP ZOOM - De politie tast nog in het duister wie de man op de foto is die geblinddoekt en vastgebonden aan de verwarming ligt. Volgens een woordvoerder hebben meerdere tipgevers gezegd wie het slachtoffer zou kunnen zijn. Het gaat om verschillende namen die zijn genoemd. Het onderzoek is nog in volle gang.

De foto dook op in een onderzoek naar de mishandeling van een No Surrender-lid in Bergen op Zoom in mei vorig jaar. De politie wil weten wie de man is, wat er met hem is gebeurd en waar hij is.



Afgeplakt en vastgebonden

De ogen en de mond van de onbekende man op de foto zijn afgeplakt en zijn benen zijn met plastic bij elkaar gebonden. Mogelijk wilde of moest de vastgebonden man uit motorclub No Surrender stappen. De politie bracht de foto in juni naar buiten



