Bouwvakker gewond bij val van dak

MIERLO - Een bouwvakker is donderdagmorgen gewond geraakt toen hij van het dak van een huis viel. Dat gebeurde op een bouwplaats aan de Sint Catharinaweg in Mierlo.

De man was bezig met het leggen van dakplaten toen hij acht meter naar beneden viel. De bouwvakker is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de arts in die heli hoefde niet in actie te komen.