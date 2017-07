CHAAM - Je bent verslaggever bij de regionale Omroep Brabant en krijgt de kans om Tourwinnaar Chris Froome te interviewen tijdens de Acht van Chaam.

Dan sta je daar met je microfoon in de aanslag om te vragen wat er door hem heen gaat en dan zegt zo’n wereldberoemde sportman opeens tegen je: “Hi, I am Chris Froome and I like watching Brabants Bont”. Dan gaat je hart toch sneller kloppen en je vraagt je af hoe het mogelijk is dat zo’n druk bezet man in Engeland naar een programma van jouw omroep kijkt.



Zodra je hartslag weer normaal is denk je: hij zal mij toch niet dollen? Het zal toch geen nep zijn? Maar als je dan aan het eind van de avond Froome met overtuiging de Acht van Chaam ziet winnen weet je dat de wereld van de wielersport echt is en zo’n man het serieus meent als hij zegt dat hij graag naar Brabants Bont kijkt.