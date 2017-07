Goede vangst voor politie, vijf hennepkwekerijen in week tijd

In totaal werden 1440 planten in beslag genomen

TILBURG - De politie heeft in een week tijd op vier adressen in Tilburg en een in Haghorst hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn er 1440 planten in beslag genomen. Bij alle kwekerijen werd illegaal stroom afgetapt.

In Tilburg werd in de Hillegomlaan, Vredeman de Vriesstraat, Goirkekanaaldijk en in de Besterdring een kwekerij gevonden. Het pand aan de Vredeman de Vriesstraat had maar vijf planten op de zolder staan, maar tapte hier wel illegaal stroom voor af.



Kippenhok

In Haghorst werd aan de Kanaaldijk Noord een grote schuur vol met kostbare plantjes ontdekt. In de schuur, die normaal dienst doet als kippenhok, werden in twee verborgen ruimtes 650 planten aangetroffen. De toegang tot de verborgen ruimte zat verscholen achter een kippenhok.