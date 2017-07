Proef met wasbare luiers geslaagd, tweederde van de testers blijft ze gebruiken

BREDA - Bij alle veertig gezinnen die deelnamen aan de proef met wasbare luiers nam de hoeveelheid restafval drastisch af. Het varieerde van één vuilniszak per week minder, een minder volle container, tot nagenoeg geen restafval meer.

Bijna alle deelnemers zijn erg enthousiast over de wasbare luier. Tweederde van de testers blijft de luiers na de proef gebruiken. Zij nemen het pakket, tegen een kleine betaling, over. Twee gezinnen breiden de hoeveelheid wegwerpluiers juist uit. Zij verwachten een volgend kindje.



De deelnemers begonnen op 10 mei met de nieuwe luiers en werden vanuit de gemeente begeleid. Op een Facebookpagina konden ze tips uitwisselen met andere gebruikers. "In het begin was het wennen, maar uiteindelijk hadden we het verschonen zo onder de knie", vertelt een van de deelnemers. Een ander vindt het verbazingwekkend hoeveel afval het scheelt. "Sinds we over zijn op wasbare luiers hoeven we bijna geen grijze zakken meer naar de container te brengen."



De Bredase wethouder van duurzaamheid, Paul de Beer, vindt het top dat zoveel ouders hebben ervaren dat ze ook wasbare luiers kunnen gebruiken. "Het scheelt enorm veel afval, het is duurzamer én veel goedkoper." Hij hoopt dat meer (aankomende) ouders deze luiers gaan gebruiken.



Nu de proef zo goed is bevallen wil de gemeente ook andere ouders overhalen te kiezen voor wasbare luiers. Er komen flyers te liggen bij verloskundigen, de kraammarkt in het Amphia ziekenhuis en Bredase kinderdagverblijven.



Hoe het werkt

Een wasbare luier bestaat uit twee delen. Het broekje en een inlegvel. Het inlegvel kun je na gebruik weggooien en het broekje gaat in een waszak zo de machine in. Omdat het vel is gemaakt van bamboe en katoen is het volledig biologisch afbreekbaar.



Hierdoor is een inlegvel veel beter voor het milieu. Een baby gebruikt is zijn of haar eerste levensjaren gemiddeld 5300 wegwerpluiers. Dat is 22 kilo aan luierafval per maand en 260 kilo per jaar. Al die volle luiers zijn een enorme belasting voor het milieu. Ze zijn namelijk niet recyclebaar. Maar niet alleen het milieu gaat erop vooruit. De portemonnee gaat veel minder snel leeg.