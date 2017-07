Ramp-attractie Ohio staat ook op Tilburgse kermis, nog niet bekend of attractie opengaat

TILBURG - De kermisattractie Fire Ball waarmee in de Verenigde Staten een dodelijk ongeluk is gebeurd, staat ook op de Tilburgse kermis onder de naam Chaos. Beide attracties zijn gebouwd door een bedrijf KMG in het Gelderse Neede.

Het is nog niet bekend of de attractie in Tilburg vandaag gaat draaien of dichtblijft. De gemeente Tilburg heeft daar nog geen beslissing over genomen. Dat schrijft het BD. De NOS meldt dat de attractie gesloten blijft, een woordvoerster van de gemeente kan dat nog niet bevestigen.



Bij het ongeluk in Ohio met de attractie Fire Ball kwam een 18-jarige man om het leven en raakten zeven personen gewond. Een van de bakken van de attractie sloeg los en klapte op de grond.





Geschrokken

Over de oorzaak van het ongeluk is volgens KMG nog niets bekend. “We hebben contact met het bedrijf dat al jarenlang onze attracties exploiteert in de Verenigde Staten. Die zullen de zaak onderzoeken'', aldus Kroon.



Het bedrijf wacht de rapportage over het ongeluk af en zal zich dan beraden op eventueel te nemen maatregelen. Het is volgens Kroon het eerste ongeluk in het 28-jarig bestaan van het bedrijf.



Ook Jan Boots van de Kermisvakbond schrok van het nieuws uit Amerika, maar vraagt zich af of de Tilburgse attractie exact hetzelfde is als de Fire Ball. "Ik kan er nog niet veel over zeggen. Zijn de regels voor onderhoud en keuring hetzelfde als in Nederland? Op welke ondergrond stond bijvoorbeeld de attractie in Amerika? Ik denk niet dat hetzelde ongeluk in Tilburg zou kunnen gebeuren. Onze veiligheidsregels zijn heel erg streng."Boots is ervan overtuigd dat de expoloitant er alles aan gedaan heeft om zijn attractie in orde te houden. "Het is immers zijn kapitaal en broodwinning." Boots spreekt later vandaag nog met de exploitant.