Verkopen op z'n Brabants: 'Da is 'm dan he! Ons kei schon bankske! Staat GRU-WE-LIJK in de weg'

WAALRE - Een man uit Waalre heeft een gratis bank in de aanbieding en daarmee adverteert hij op bijzondere wijze op Marktplaats.

De verkoper bedacht dat hij het gratis meubelstuk het best in zijn moerstaal aan de man kan brengen. Da is m dan he! Ons kei skon bankstel, schrijft hij op Marktplaats.



Het is een veelzijdige bank zo lezen we: ‘Je kunt er met de hele familie op zitten! De hond, de kat, je schoonmoeder, je buurman, en dan blijft er zelfs nog ruimte over voor n krat bier!’



En als je er een grijsharige schoonmoeder op zet is de volgende tip van de verkoper ook wel een sterk argument om de bank op te halen: ‘Door zn grijze kleur valt t echt nie op dat je nooit de stofzuiger door die ranzige hut van je haalt. Dus kneiter WIN WIN’.



Wie de bank ophaalt krijgt van de aanbieder een bakske koffie en een kuukse



Kijk jongens van de reclamebureaus met gekke namen en dikke bankrekeningen, waar krijg je nog zoveel woorden voor een habbekrats?