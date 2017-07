Natuur Deurnsche Peel herstelt zich: groen steekt weer de kop op

LIESSEL - Het begint weer groen te worden op de Deurnsche Peel bij Liessel waar een maand geleden een enorme natuurbrand uitbrak. De natuur begint zich volgens boswachter Mirjam Wouters weer te herstellen, zo blijkt donderdagochtend wanneer onze verslaggever voor het programma Wakker! met haar door het gebied loopt.

Je ziet volgens Wouters aan de eerste grassen die nu uitschieten dat het herstel is begonnen. De vervelende gevolgen van de brand zijn echter ook goed zichtbaar in het gebied. "Kijk maar naar de bruine berken die overal ziet", legt ze uit.



Die schade is volgens de boswachter niet meer te herstellen. De wortels van de bomen zijn door de brand zo aangetast dat ze geen water meer kunnen opnemen. De berken sterven dan ook af. Vooralsnog laat Staatsbosbeheer de natuur zijn gang gaan. De berken worden dus niet gekapt.

'Blijven surveilleren'

Het gebied wordt vooralsnog nog goed in de gaten gehouden. Wanneer het weer droger wordt, kan de hitte die nog altijd wat dieper in de bodem zit namelijk weer aan de oppervlakte komen.



Het vuur zou dan weer kunnen oplaaien. "We blijven daarom surveilleren", zegt Wouters.