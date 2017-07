Vrachtwagen in vangrail bij Tilburg blokkeert verkeer richting Den Bosch

TILBURG - Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt donderdag voor problemen op knooppunt De Baars bij Tilburg. De verbindingsweg van de A58 naar de A65 richting Den Bosch is tot 15:00 uur afgesloten.

De vrachtwagen kwam rond elf uur door nog onbekende oorzaak in de vangrail terecht. Mogelijk gebeurde dat nadat de truck met een ander voertuig in botsing kwam.



Opruimwerkzaamheden

Een bergingsbedrijf gaat de vrachtwagen wegtakelen. De opruimwerzaakheden duren naar verwachting tot drie uur. Verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit bij Moergestel.