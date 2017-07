Harley-event Breda afgeblazen, organisatie hekelt opstelling 'dreigende' gemeente

BREDA - Opnieuw gedonder rondom motoren in Breda. Stichting Harley Dag Breda heeft de tweede editie van motor-evenement Bikes - Blues & BBQ afgeblazen. Dat evenement was gepland voor de derde zondag in augustus.

Bikes- Blues & BBQ is een evenement van Stichting Harley Dag Breda, een stichting die is opgericht om een Harley-dag een nieuw leven in te blazen. Verschillende jaren werd het evenement niet georganiseerd. Dat kwam meestal door conflicten tussen organisatie, gemeente en politie, die het met elkaar niet eens werden.



De stichting heeft nu de stekker uit het evenement getrokken omdat ze het niet eens zijn met de opstelling van gemeente Breda. De stichting stelt dat Breda denkt in problemen in plaats van oplossingen.



Volgens de stichting dreigt de gemeente dat Belcrum Beach de vergunning verliest als er ‘iets’ gebeurt. Wat dat ‘iets’ dan zou zijn wordt niet duidelijk. Belcrum Beach staat los van de organisatie, maar is de plek waar het evenement wordt georganiseerd. "Als er ''iets'' gebeurd (waarbij ''iets'' NIET gedefinieerd word) kan de Locatie Belcrum Beach zijn vergunning kwijtraken", laat de stichting weten.



De organisatie snapt dat er voorwaarden worden gesteld aan toegangscontrole en beveiliging, maar voor de stichting is het niet acceptabel dat Belcrum Beach de vergunning zou kunnen kwijtraken. Daarom is het evenement afgeblazen. "Ook mogelijk andere zullen hierdoor in de problemen komen met de gemeente."



"De stichting werd in 2015 op het allerlaatste moment geconfronteerd met randvoorwaarden waaraan voldaan meost worden om een vergunning te krijgen. Toen moest alles op het allerlaatste moment weer afgeblazen worden", schrijft de stichting in een persverklaring. Ze trekken een parallel met het heden. Stichting Harley Dag Breda zegt geen energie meer te willen steken in het organiseren van een dergelijke dag als de gemeente zich zo opstelt.