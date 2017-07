Hout gestolen in Leenderbos, onverlaten hebben planken gezaagd op bospad

LEENDE - Er is hout gestolen uit het Leenderbos. Dat klinkt wellicht vreemd en dat is het ook, vindt Staatsbosbeheer. Onverlaten hebben planken gezaagd van een stapel gekapte boomstammen en zijn daar mee vandoor gegaan.

“Een collega van mij fietste door het Leenderbos en zag wat versgezaagde planken liggen naast de stapel boomstammen”, vertelt Erik Schram, boswachter in de Brabantse Kempen. “Dat vonden wij vreemd. Toen ze terugkwam vroeg ze of iemand iets wist van die planken, maar wij wisten van niets.”



Schram heeft de overgebleven planken zelf opgeruimd. “Er lagen er nog een paar. We vinden het een raar verhaal. Het zijn onze boomstammen, ze lagen klaar voor verkoop aan de industrie. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf hout gaan kappen of zagen in onze bossen natuurlijk. Maar blijkbaar zijn er mensen die dat wel in hun hoofd halen.”



'Professioneel gedaan'

Het viel Schram op dat de planken er piekfijn uitzagen. “Stel het je even voor: Het zijn echt grote stammen. Ze zijn een meter of vijf lang, zestig centimeter dik. Dat zijn flinke stukken hout. Dus er moet dan iemand met een vrachtwagen met grijper en een mobiele houtzager zijn geweest. Dit doe je niet met een kettingzaag, het is echt professioneel gedaan.”



Vaak komt dergelijke diefstal niet voor, voorzover Schram bekend is. “Nu gaan we maar wat vaker kijken en we tellen de boomstammen goed. En onze BOA’s surveilleren natuurlijk ook door de bossen. We hopen dat niet te veel mensen dit soort praktijken uithalen als ze een schuurtje willen bouwen, maar dat ze gewoon naar de bouwmarkt gaan”, zegt hij.



Collega-boswachter Sjaak Smits herinnert zich dat er een tijdje geleden grote stammen zijn gestolen. “Dat waren stammen van Douglasbomen, en die zijn heel flink. We hebben wel eens meegemaakt dat zulke stammen verplaatst of meegenomen zijn. Heel vreemd is het.”