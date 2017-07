Veroordeelde pleegt zelfmoord in gevangenis Grave

GRAVE - Een gevangene in de gevangenis van Grave heeft donderdagmorgen zichzelf van het leven beroofd. Dat heeft een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is geïnformeerd en onderzoekt of de gevangenis de regels heeft gevolgd die gelden voor een goede gezondheidszorg. Het komt in Nederland ongeveer dertien keer per jaar voor dat een gevangene in de gevangenis overlijdt.



Tweede keer

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een gevangene van de penitentiaire inrichting in Grave overlijdt. Op 23 juni overleed een gevangene in Grave.



Dat ging toen om de 41-jarige André S. uit Schijndel. Hij hing zichzelf op in zijn cel, nadat hij was veroordeeld voor het verkrachten van een Bossche vrouw in 1995. Dat heeft zijn advocaat Jori Schadd bevestigd. De man kreeg vier jaar cel.



Zijn zaak kreeg nationale aandacht doordat de man na jaren werd opgespoord door een DNA-match in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.