Zoek je een starterswoning? Roosendaal is het meest aantrekkelijk

ROOSENDAAL - Starters kunnen in de gemeente Roosendaal het meeste geld lenen om een starterswoning te kopen. Uit onderzoek van hypothekeekadviseur eyeOpen blijkt dat de gemeente maximaal 40.000 euro uitleent voor een woning van 225.00 euro. En dat zonder al te veel voorwaarden.

En dat is bijzonder, want de meeste gemeenten stellen voorwaarden zoals een sociale of economische relatie met de betreffende gemeente. Roosendaal doet dit samen met nog zes andere gemeenten niet.

Maar dat Roosendaal de meest startervriendelijke gemeente is, komt door het grootste aanbod in starterswoningen. Er staan er 256 te koop. De gemeente Assen staat op twee en gemeente Eemsmond (provincie Groningen) staat op plaats drie.

Son en Breugel staat ook in de lijst met een royale starterslening. Zij lenen 40.000 euro voor een huis met waarde van maximaal 203700 euro. Het enige probleem: er is in Son en Breugel géén enkel huis te vinden in die prijsklasse.