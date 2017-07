Hoe Brabant worstelde met de komst van vluchtelingen

EINDHOVEN - 'Azc, weg ermee! Geen jihad, in onze straat!'. Het zijn leuzen die de afgelopen twee jaar in Brabant werden geroepen. Sommigen waren woest, verrast en bang. Anderen stonden juist klaar voor de immense stroom asielzoekers die Nederland te verwerken kreeg. Nu, twee jaar nadat de eerste noodopvang in Brabant werd geopend, sluit de laatste.

We blikken met dit document terug op een roerige periode.



Dit is het verhaal van de vluchtelingencrisis in Brabant.



Het werkt het beste op je laptop, tablet of computer. Vergeet niet het geluid aan te zetten.