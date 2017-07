Rolstoelhockey heeft een imagoprobleem: 'Het is zo'n prachtige sport'

EINDHOVEN - Wanhopig zijn ze nog niet, maar moedeloos worden ze er wel van. De spelers, coaches en begeleiders van de GP-Bulls halen al jaren alles uit de kast om jullie (het publiek) binnen te krijgen bij een groot sporttoernooi. Eind augustus is er weer zo’n toernooi. Veertien ploegen uit negen landen gaan dan de strijd aan met elkaar om kampioen te worden. Kampioen worden van het internationaal elektrisch rolstoelhockeytoernooi van de GP-Bulls.

Geef maar toe, zo gauw je las dat dit artikel gaat over een internationaal elektrisch rolstoelhockeytoernooi had je (waarschijnlijk) al geen zin meer om het verder te lezen. Het is de harde dagelijkse praktijk waar de organisatoren van het toernooi ook mee te maken hebben. “We willen zo graag laten zien dat het een prachtige sport is en het lukt niet”, zegt toernooidirecteur Myra Rulo.



Doe het zelf maar

In een poging om het toernooi dit jaar toch bekender te krijgen bij een breder publiek heeft de organisatie een opvallend besluit genomen. “Iedereen die komt kijken krijgt straks ook zelf de mogelijkheid om een sport te beoefenen in een rolstoel. Schermen, hockey, noem maar op we gaan het allemaal aanbieden”, zegt Martien Heijnen die al weken iedereen gepassioneerd lastig valt over het toernooi. “Dit is het grootste toernooi van Europa dat in deze sport gehouden word.”



Fel en snel

Sterspeler bij de GP-Bulls is de 24 jarige Mike die enorme biceps heeft van het hockeyen. “Lopen kan ik niet en één arm wil niet, maar mijn linkerarm is sterk en heel gespierd en dat komt dor het hockey.” Mike demonstreert hoe snel en fel het rolstoelhockey kan gaan en dat doet hij letterlijk met gierende banden en een opmerkelijke handigheid in het stoppen van de bal en schieten op het doel.



Het internationaal elektrisch rolstoelhockeytoernooi van de GP-Bull vindt plaats van 24 t/m 28 augustus 2017 in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Op uitnodiging van Mike neem ik zelf ook plaats in een rolstoel, om een potje te hockeyen. Ik breng er helemaal niets van terecht! Het zelf ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel kan ook tijdens het toernooi in het Indoor Sportcentrum.