PSV start Europees avontuur met Marco van Ginkel als aanvoerder [LIVE]

EINDHOVEN - PSV speelt donderdag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. Tegenstander in de voorronde van de Europa League is NK Osijek. Niet Luuk de Jong, maar Marco van Ginkel is de aanvoerder van de Eindhovenaren.

Trainer Phillip Cocu heeft in zijn basisopstelling geen plaats voor de nieuwelingen Derrick Luckassen en Hirving Lozano . Ook Davy Pröpper zit op de bank, Cocu geeft op het middenveld de voorkeur aan Bart Ramselaar, Jorrit Hendrix en Van Ginkel.Luuk de Jong start in de basis, maar de aanvoerder van vorig seizoen speelt zonder aanvoerdersband.Jeroen Zoet; Santiago Arias, Daniel Schwaab, Nicolas Isimat, Joshua Brenet; Marco van Ginkel, Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar; Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Jürgen Locadia.Cocu waakt voor onderschatting. "Het is een ploeg met veel kwaliteit. Vaak wordt er over ploegen met een onbekende naam in het voetbal gedacht dat PSV wel even ruim wint. De afgelopen jaren is gebleken dat dit zo niet werkt. Wij mogen absoluut niet met die insteek het veld opgaan."