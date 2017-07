Fietser. Slagboom. Haast. Wat kan er dan misgaan? [FILMPJE]

EINDHOVEN - Auw. Dat moet pijn hebben gedaan. Een fietser is in volle vaart tegen een slagboom gereden. Het ongelukje is gebeurd bij de Jumbo aan de Geldropseweg in Eindhoven.

Het filmpje dook op op videowebsite Dumpert. Woensdag werd het geplaatst, inmiddels hebben meer dan 130.000 mensen het gezien.



De video is waarschijnlijk gemaakt door een medewerker van de Jumbo, die hoorbaar moeite heeft met het inhouden van zijn lach. Want hoewel er voor de fietser in kwestie niets grappigs aan is, heeft de video veel weg van slapstick.



Als een auto wegrijdt bij de slagboom komt een fietser met aanzienlijke snelheid aanrijden. Terwijl de slagboom al omlaag gaat denkt de fietser er nog nét onderdoor te kunnen, maar dat is de foute inschatting.Met een flinke klap krijgt de fietser de slagboom in het gezicht. Wonderbaarlijk genoeg blijft de fietser wel overeind. Dat laatste kan van de slagboom niet gezegd worden.