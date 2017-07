Eindelijk iets te vieren bij Helmond Sport; de club bestaat 50 jaar

HELMOND - Hans Meeuwsen, Gerrie van Melis en Otto Versfeld. Het zijn niet de grootste sterren uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar in Helmond en omstreken waren ze goud waard. Helden van Helmond Sport. En daarom zijn ze verkozen in het jubileumelftal van de club die donderdag Abraham zag.

Helmond sport gaf supporters de kans om het jubileumelftal samen te stellen. Naast de eerder genoemde spelers vinden we ook 'mister Helmond Sport' Tonnie Beekmans en de clubtopscorer aller tijden Lambert Kreekels.



'Drankjes zelf betalen'

De herinneringen komen gelijk weer bovendrijven als we met deze twee mannen door het stadion van de club lopen. Zoals dat ene trainingskamp in Limburg bijvoorbeeld. "Wij werkten er destijds gewoon naast. Daarom moesten we vrije dagen voor zo'n trainingskamp opnemen. Dat ging wel eens moeilijk. Eten kregen we van de club, drankjes moesten we zelf betalen", vertelt Kreekels. Lachend: "Dat hadden we natuurlijk liever andersom gehad."



Helmond Sport was in vijftig jaar goed voor twee kampioenschappen. Tonnie Beekmans miste ze allebei. Hij speelde in 13 jaar 381 wedstrijden voor de club. "Het jaar dat ik kwam waren ze net kampioen geworden en het jaar nadat ik wegging werden ze het weer. Ja. dat doet natuurlijk wel pijn ja."



Barcelona verslagen

Grote successen kent de club dus niet veel. Het laatste kampioenschap is alweer 25 jaar geleden. Wel werd de finale van het KNVB-bekertoernooi bereikt. Maar John van Loen maakte toen in de laatste minuut de winnende goal voor FC Utrecht.



Wel werd er ooit een knappe 3-0 overwinning geboekt op FC Barcelona. Helaas, het was een vriendschappelijke wedstrijd. "Mijn zoon scoorde nog wel," zegt een trotse Lambert Kreekels. Hij speelde niet veel wedstrijden voor Helmond Sport. "Ik ging nog wel eens weg. Soms kreeg ik elders meer geld en dan had ik weer eens onenigheid met de club. Maar ik geniet nog steeds van Helmond Sport." Hij komt, net als Beekmans, nog vaak bij wedstrijden.



"Over 50 jaar bestaan we nog steeds," zegt Beekmans en hij vervolgt: "Over een paar jaar hebben we een mooi modern nieuw stadion en spelen we hopelijk weer eens eredivisie."