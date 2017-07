Benzinedieven Geldrop boren gaatjes in tank van auto's: 'Ik moet ze niet in mijn handen krijgen'

GELDROP - Zeker tien automobilisten zijn de afgelopen week in Geldrop de dupe geworden van benzinedieven. Die maken de tank van de auto leeg door er gaatjes in te boren. De dieven slaan 's nachts toe en veroorzaken forse schade aan de auto's,

Truus en haar man Sjef zijn een van de gedupeerden: "Ik moet ze niet in mijn handen krijgen", zegt Truus, die woedend is op de daders. "Je blijft van andermans spullen af heb ik geleerd."



Sjef kwam erachter toen hij maandagmorgen in zijn auto stapte: "Ik had net de dag ervoor getankt en het lampje brande dat de tank leeg was, toen begon er bij mij ook een lampje te branden".



Drugs

Hoe de dieven tientallen liters benzine meenemen is Sjef een raadsel. Volgens Truus gaat het verhaal dat de daders de opbrengst van de gestolen brandstof gebruiken om drugs te kopen. De diefstal zorgt voor heel wat rompslomp. Zo moet de auto getakeld worden, want zonder benzine kan je niet rijden.



De schade is enorm, zegt schademonteur Jeffrey van autoschadebedrijf Stern in Geldrop": "Ik ben hier zeker twee uur mee bezig, de tank moet vervangen worden, dat is een schadepost van rond de duizend euro".



Sjef gaat zijn auto voorlopig voor de deur parkeren en niet meer op het parkeerterrein achter zijn huis, waar de dieven toesloegen.