Valse bankbiljetten in omloop in Tilburg

TILBURG - Een 23-jarige Rotterdammer is woensdagavond op de Tilburgse kermis opgepakt omdat hij een vals bankbiljet van 50 euro had uitgegeven. Toen agenten hem in de boeien sloegen, bleek dat hij ook nog voor negenhonderd euro aan openstaande boetes heeft.

Agenten werden rond 23:00 uur gewaarschuwd dat iemand met vals geld had afgerekend bij een horecazaak. Weer even later kregen ze een melding dat twee mannen jonge meiden lastigvielen. De agenten waren in de buurt en konden de twee mannen aanhouden.

De medewerker van de horecazaak zag het gebeuren en bevestigde dat een van de heren in zijn horecazaak met vals geld betaalde. Een andere bezoeker overhandigde de agenten een tweede vals bankbiljet van vijftig euro. Hij had deze op straat gevonden. Of dit biljet ook van de Rotterdammer afkomt, is onbekend. De man zit vast.