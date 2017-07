Laatste noodopvang voor vluchtelingen in Brabant sluit zijn deuren, einde aan roerig tijdperk

TILBURG - "En dan willen jullie beweren dat wij hier veilig zijn met onze kinderen? Jullie zijn hartstikke gek!" Woedende buurtbewoners van de Tilburgse wijk Fatima eisten tegenover burgemeester Peter Noordanus dat de noodopvang voor vierhonderd vluchtelingen in het voormalig zorgcentrum Sint Jozefzorg niet doorgaat. Dat was september 2015. Nu, twee jaar later, sluit diezelfde noodopvang, de laatste in Brabant.

Eerder gingen ook de noodopvangen in bijvoorbeeld Oss, Rosmalen en Kaatsheuvel dicht. Vluchtelingen die nog geen woning hebben, kunnen nu weer in de reguliere asielzoekerscentra terecht, zoals in Oisterwijk. Deze week verhuizen de laatste vluchtelingen uit Sint Jozefzorg in Tilburg.



'Ik snapte de zorgen'

De sluiting betekent voor Brabant een einde aan roerige periode. De Tilburgse burgemeester Noordanus kan zich de weerstand bij tientallen bewoners van Fatima over de komst van de noodopvang voor vierhonderd vluchtelingen twee jaar geleden nog goed herinneren. "Ze waren bang dat de leefbaarheid werd aangetast. Ik snapte die zorgen wel."



Informatiebijeenkomsten in september 2015 verliepen rumoerig. De burgemeester en het COA werden met hard boegeroep ontvangen. Maar volgens Noordanus stonden er ook veel Tilburgers op om de vluchtelingen te helpen en zijn er uiteindelijk nauwelijks problemen geweest. "De opvang is rimpelloos verlopen. Ik ben best trots op de inwoners die een lastig vraagstuk positief hebben opgepakt."



Samen koken

Sara van den Brink kan zich grotendeels vinden in de woorden van de burgemeester. Ze woonde in Fatima, maakte de protesten van dichtbij mee, maar protesteerde zelf niet. Zij wilde juist helpen en richtte de Facebookgroep 'De wijk helpt' op. Sara regelde bijvoorbeeld dat de vluchtelingen twee keer per week met buurtbewoners konden koken. Haar gedachte: elkaar leren kennen.



Ze ziet dat de opvang veel met de wijk heeft gedaan. Verbroedering enerzijds; buurtbewoners die zich ineens actief inzetten voor de wijk. Maar het leidde ook tot een tweedeling. "Ik ken verhalen dat buren ineens niet meer bij elkaar over de vloer kwamen omdat ze zo van mening verschilden over de opvang. Dat is jammer, maar het gebeurde wel."



Sleutels inleveren

Aanvankelijk zou de opvang in Tilburg tot 2018 open blijven. Maar dat is met maanden verkort omdat de instroom van nieuwe vluchtelingen flink is afgenomen. Daarom levert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers al in september de sleutels in. Het oude zorgcentrum wordt gesloopt voor nieuwbouw.



Zo behoort Nasim Abdulrahman uit Syrië ineens tot de laatste vijftien bewoners van de noodopvang van Brabant. Hij verhuist deze week naar asielzoekerscentrum in Oisterwijk, daarna krijgt hij een woning in Tilburg.



Vreemde blikken

Hij heeft niet alle emoties meegekregen die bij buurtbewoners speelden toen hij twee jaar geleden arriveerde. "Ik merkte dat ze in eerste instantie een beetje vreemd naar me keken. Maar nu zijn ze aan ons gewend."



De noodopvang waar hij met zijn familie woont, vindt hij fijn. Tilburg vindt hij een 'leuke' stad. En de buurtbewoners zijn erg aardig. Maar waar zijn toekomst ligt? Niet in Nederland als het aan hem ligt. "Als het weer veilig is in Syrië wil ik terug. Het is zo'n mooi land."